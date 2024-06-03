Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Görevden Uzaklaştırıldı

Politika

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in atandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği, PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı; PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı, örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve bu kapsamda Akış hakkında "Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,"Örgüt Propagandası Yapmak" suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu, yargılamanın devam ettiği ve bu kapsamda Akış hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu için bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıkladı.

"Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi"

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. - ANKARA