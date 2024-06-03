Hakkari Belediye Başkanı Terör Örgütü Üyeliği Suçlamasıyla Görevden Uzaklaştırıldı

Politika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği belirtildi. Yine PKK bölücü terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı belirtildi. Ayrıca Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı, PKK terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Mehmet Sıddık Akış hakkında; 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği belirtildi. Ayrıca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı da belirtildi. Açıklamada, "Belirtilen bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi" denildi.