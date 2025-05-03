Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Vali, halkın taleplerine çözüm bulmak için ilgili kurumlarla iş birliği yapılacağını söyledi.

03.05.2025 10:28  Güncelleme: 10:37
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesine bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hakkari Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, Şemdinli ilçesinde yaşayan vatandaşların sorun, ihtiyaç ve talepleri muhtarlar tarafından dile getirildi. Karşılıklı görüş alışverişiyle sorunlara yönelik çözüm yolları istişare edildi. Vali Ali Çelik, toplantıda yaptığı açıklamada, Şemdinli halkının taleplerinin imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturulması için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirterek, destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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