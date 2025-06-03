Halk Günü\'nde Vatandaşların Talepleri Dinlendi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Halk Günü" programı kapsamında vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hatipoğlu, İl Başkanlığı tarafından her hafta pazartesi günü düzenlenen "Halk Günü Buluşması" programında vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Halk Günü'nde il başkan yardımcılarıyla birlikte vatandaşlarla gönül gönüle, yüz yüze buluştuklarını kaydetti.

Talepleri dinleyip, çözüm yollarını istişare ettiklerini belirten Hatipoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızın özü milletin ta kendisidir. Kapımız da gönlümüz de her zaman açık. Daha güçlü bir Eskişehir için durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.