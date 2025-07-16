Hamaney: ABD'ye Daha Büyük Darbeler Vurabiliriz - Son Dakika
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Politika

Hamaney: ABD'ye Daha Büyük Darbeler Vurabiliriz

16.07.2025 17:25
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İran Dini Lideri Hamaney, ABD'nin üslerine yönelik saldırıların önemine vurgu yaptı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sonrası kamuoyu önünde yaptığı ilk konuşmada, İran'ın ABD saldırısına verdiği karşılığa değinerek, "İran'ın hedef aldığı merkez, ABD'nin bölgemizdeki en hassas üslerinden biriydi. Günün birinde medya sansürleri kalktığında, İran'ın ne kadar büyük bir darbe indirdiği daha net ortaya çıkacaktır. Elbette ABD ve diğerlerine bundan daha büyük darbeler indirilebilir" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve ülke genelindeki yargı yetkilileriyle bir araya geldi. İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sonrası ilk kez kamuoyu karşısında konuşan Hamaney, söz konusu gerilimi "dayatılmış savaş" olarak nitelendirdi. İran halkının gösterdiği direnişi "tarihi bir duruş" olarak değerlendiren Hamaney, "Bugün İran milleti, ABD ve bölgedeki zincirli köpeği olan siyonist rejimle doğrudan yüzleşecek bir özgüvene sahip. Bu yalnızca operasyonel bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin iradesinin ve kararlılığının göstergesidir" dedi.

"İrade savaşı verdik, elimiz her alanda dolu"

Savaşın yalnızca askeri bir mücadele olmadığını, aynı zamanda bir "irade savaşı" olduğunu ifade eden Hamaney, "İran hiçbir alanda zayıf taraf olmayacaktır. Diplomasi masasında da, askeri sahada da elimiz güçlü" şeklinde konuştu.

"Sabırsızlık zarar verir"

Diplomasi ve askeri gücün eş zamanlı ve dengeli kullanılmasının önemine değinen Ayetullah Ali Hamaney, gençler arasında gözlemlenen yüksek heyecanın değerli olduğunu ancak sabırsızlıkla hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bugün gençler arasında büyük bir coşku var. Bu çok güzel ama sabırsızlık ülkeye zarar verebilir. Her davranışın yapıcı mı yıkıcı mı olduğuna dikkat etmek gerekir" uyarısında bulundu.

"Eleştiri bilgiye ve üsluba dayanmalı"

Hamaney, hem askeri hem diplomatik kurumların aktif çalıştığını belirterek, "Özellikle diplomaside stratejik yönelim hayati önemdedir. Eleştiriler olabilir ama bu eleştiriler bilgiye ve uygun üsluba dayanmalı. Bazı tepkiler tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın gizli hedefleri ifşa oldu"

İsrail'in İran'a başlattığı savaşın "ciddi bir hesap hatası" olduğunu söyleyen Hamaney, "Düşmanın gerçek yüzü ortaya çıktı ve hiçbir zaman açıkça ifade etmedikleri gizli hedefleri de büyük oranda ifşa oldu. Allah onların hesabını boşa çıkardı. Milletimiz, saldırıların ardından düşmanın öngördüğü şekilde değil, birlik ruhuyla hareket etti. Farklı siyasi ve dini eğilimlerden tüm İranlılar sahaya çıktı. Bu ruh korunmalı, herkes bu ruhu sahiplenmeli. Bu birliği korumak hepimizin görevidir" dedi.

"İsrail, İran ile başa çıkamayacağını anladı"

Hamaney, "Siyonist rejimi bir kanser, onu destekleyen ABD'yi ise suçlu olarak görüyoruz. Ancak biz asla savaşa ilk adımı atan taraf olmadık. Ne zaman düşman saldırdıysa, cevabımız daima ezici ve kararlı olmuştur" diye konuştu.

İran'ın İsrail'e verdiği güçlü cevabın en açık göstergesinin Tel Aviv yönetiminin ABD'ye sığınmak zorunda kalması olduğunu belirten Hamaney, "Eğer siyonist rejim diz çökmeseydi ve kendini savunabilecek durumda olsaydı ABD'ye bu şekilde başvurmazdı. Ama İran ile başa çıkamayacağını anladı" ifadelerini kullandı.

"ABD'ye daha büyük darbeler indirmek mümkün"

Hamaney, İran'ın ABD saldırısına karşılık olarak Katar'ın başkenti Doha'daki el-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almasını "son derece hassas bir darbe" olarak nitelendirerek, "İran'ın hedef aldığı merkez, ABD'nin bölgemizdeki en hassas üslerinden biriydi. Günün birinde medya sansürleri kalktığında, İran'ın ne kadar büyük bir darbe indirdiği daha net ortaya çıkacaktır. Elbette ABD'ye ve diğerlerine bundan daha büyük darbeler indirilebilir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamaney: ABD'ye Daha Büyük Darbeler Vurabiliriz - Son Dakika

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