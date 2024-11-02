Hamaney: ABD'ye karşı mücadele sürecek - Son Dakika
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Politika

Hamaney: ABD'ye karşı mücadele sürecek

İran Dini Lideri Hamaney, ABD'nin her eylemine sert karşılık verileceğini belirtti.

02.11.2024 14:30
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da ABD Büyükelçiliğinin işgalinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "ABD ve Siyonist İsrail rejimi, İran ve direniş cephesine karşı yaptıkları her eylemin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da ABD Büyükelçiliğinin işgalinin yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hamaney konuşmasında, "Mesele sadece intikam değil, aynı zamanda mantıklı hareket etmektir. Bu mücadele din, ahlak, şeriat ve uluslararası yasalara uygun şekilde yürütülecek ve İran milleti ile yetkililer bu konuda asla tereddüt etmeyecektir. Bundan emin olun" dedi.

"ABD elçiliği devrimi yok etmek için bir karargahtı"

Hamaney, "ABD elçiliği sadece diplomatik ve istihbarat merkezi değil, aynı zamanda devrime karşı içeriden kışkırtmalar yapmak ve devrimi yok etmek için bir karargahtı. Bu, uluslararası zulme karşı bir mücadeledir ve İslam öğretilerinden ilham alan İran milleti için ise zulme karşı durmak bir görevdir" ifadelerini kullandı.

"İran'a karşı her eylem sert bir şekilde karşılık bulacak"

Emperyal güçlere karşı mücadelenin bir görev olduğunu söyleyen Hamaney, "Bu güçler, milletleri ekonomik, askeri ve kültürel olarak baskı altına alır. İran milletini de yıllarca aşağıladılar ve hor gördüler. İran milleti, bu baskılara karşı mücadele etti ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu yüzden İran milletinin emperyal güçlere karşı akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket etmeye devam etmesi gerekiyor. ABD ve Siyonist İsrail rejimi, İran ve direniş cephesine karşı yaptıkları her eylemin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmelidir" şeklinde konuştu.

"ABD'liler İran milletine karşı her türlü girişimde bulundular"

Hamaney, "İran milletinin ABD emperyalizmine karşı mücadelesi, ABD'nin milletimize ve ülkemize karşı kurduğu zalimce ve alçakça baskıdan kaynaklanmaktadır. Tarihi çarpıtanlar, İran ile ABD arasındaki çatışmanın 4 Kasım 1979'da başladığını öne sürüyor, ancak bu bir yalan. ABD'liler hem devrim öncesinde hem de devrim sırasında İran milletine karşı her türlü girişimde bulundular" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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