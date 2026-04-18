Hamaney'den Ordu Günü Mesajı

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ordu Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Hamaney, İslam Devrimi'nin ordu açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek devrimle birlikte ordunun düşmanların ve iç unsurların etkisiyle yaşadığı zayıflık döneminin sona erdiğini ifade etti. Ordunun devrim sonrası halkla bütünleştiğini kaydeden Hamaney, "Ordu, Pehlevi rejiminin bir unsuru olmaktan çıkarak milletin yanında yer aldı. Kısa sürede ABD ve ayrılıkçı unsurların planlarına karşı durarak önemli başarılara imza attı" dedi. İran ordusunun günümüzde de ülkenin topraklarını ve bayrağını savunmaya devam ettiğini belirten Hamaney, "İnsansız hava araçları, ABD'li ve siyonist suçluları yıldırım gibi vururken, cesur donanması da düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır. Ordunun farklı alanlardaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ise artırılarak sürdürülecek, yakın dönemde gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN