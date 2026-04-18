Hamaney'den Ordu Günü Mesajı - Son Dakika
Hamaney'den Ordu Günü Mesajı

18.04.2026 15:07
İran lideri Hamaney, ordunun gücünü ve ABD hedeflerine karşı başarılı müdahalelerini vurguladı.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ordu Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Ordumuzun insansız hava araçları, ABD ve siyonist hedeflere etkili şekilde müdahale ederken, cesur donanmamız da düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Ordu Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Hamaney, İslam Devrimi'nin ordu açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek devrimle birlikte ordunun düşmanların ve iç unsurların etkisiyle yaşadığı zayıflık döneminin sona erdiğini ifade etti. Ordunun devrim sonrası halkla bütünleştiğini kaydeden Hamaney, "Ordu, Pehlevi rejiminin bir unsuru olmaktan çıkarak milletin yanında yer aldı. Kısa sürede ABD ve ayrılıkçı unsurların planlarına karşı durarak önemli başarılara imza attı" dedi. İran ordusunun günümüzde de ülkenin topraklarını ve bayrağını savunmaya devam ettiğini belirten Hamaney, "İnsansız hava araçları, ABD'li ve siyonist suçluları yıldırım gibi vururken, cesur donanması da düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır. Ordunun farklı alanlardaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ise artırılarak sürdürülecek, yakın dönemde gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ordu, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'den Ordu Günü Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hamaney'den Ordu Günü Mesajı - Son Dakika
