Hamaney'den Ulusal Motivasyon Vurgusu - Son Dakika
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Hamaney'den Ulusal Motivasyon Vurgusu

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İran Dini Lideri Hamaney, yetkililere cesaret kırıcı açıklamalardan kaçınma çağrısında bulundu.

İran dini lideri Mücteba Hamaney yayımladığı mesajda, İranlı yetkililerden "ulusal ve genel motivasyonu zayıflatan, cesaret kırıcı açıklamalardan" kaçınmalarını isteyerek, "Kesin olarak ilan ediyorum: toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Hükümet Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Devlet kurumlarının çalışanlarını ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik eden Hamaney, "Özellikle Amerikan-Siyonist düşmanın kısıtlamalarına, çeşitli komplolarına, ağır yaptırımlarına ve kuşatmalarına rağmen, savaş sırasında ve sonrasında halkın ihtiyaç duyduğu malların ve çeşitli hizmetlerin temini, önemli ölçüde zarar gören noktaların onarılması ve enerjinin yönetilmesi yolunda gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar dolayısıyla kendilerini tebrik ediyor ve Allah güç versin diyorum" dedi.

Hamaney, hükümetin enflasyon ve işsizlikle mücadele etmek, ithalatı akıllıca yönetmek, yatırımları artırmak ve ABD dolarının ekonomideki rolünü azaltmak da dahil olmak üzere "daha güçlü bir İran" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi. İran Dini Lideri, "Bu alanda bütün bu işlerin çözümü için anahtar, yerli üretime her zamankinden daha fazla ağırlık verilmesinde görülmektedir. Buna göre, yerli üretimin yeterli düzeyde bulunmadığı durumlarda ithalattan doğru bir şekilde yararlanılmalıdır. Doğal olarak üretimin teşvik edilmesi ve aynı zamanda ithalatın ve fiyatların yönetilmesi, ülke ekonomisinde kendini gösteren karanlık lekelerin giderek küçülmesine ve nihayet tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Hamaney açıklamasında, İranlı yetkililerden "ulusal ve genel motivasyonu zayıflatan, cesaret kırıcı açıklamalardan" kaçınmalarını isteyerek, "Kesin olarak ilan ediyorum: toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'den Ulusal Motivasyon Vurgusu - Son Dakika

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