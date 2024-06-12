Hamas, Blinken'ın ateşkes teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Hamas, Blinken'ın ateşkes teklifine tepki gösterdi

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta çok sayıda değişiklik talep ettiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Blinken'ın Gazze Şeridi'ndeki savaş için 'çözümün değil sorunun bir parçası' olduğunu söyledi.

12.06.2024 18:22
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta çok sayıda değişiklik talep ettiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Blinken'ın Gazze Şeridi'ndeki savaş için "çözümün değil sorunun bir parçası" olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta çok sayıda değişiklik talep ettiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Hamdan, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta değişiklik talep ettiğini yalanlayarak, Blinken'ın Gazze Şeridi'ndeki savaş için "çözümün değil sorunun bir parçası" olduğunu söyledi.

"Hamas, tek bir kelime ile yanıt verebilirdi; evet"

Blinken, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermesinin ardından Katar'a gitmiş ve başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. Hamas'ı ateşkesi geciktirmekle suçlayan Blinken, "Hamas, tek bir kelime ile yanıt verebilirdi; evet. Hamas, bunun yerine yaklaşık 2 hafta bekledi ve çok sayıda değişiklik talep etti" demişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas, Blinken'ın ateşkes teklifine tepki gösterdi - Son Dakika

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