Hamas Heyeti, İsrail'in Ateşkes Önerisine Yanıt Verecek - Son Dakika
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Politika

Hamas Heyeti, İsrail'in Ateşkes Önerisine Yanıt Verecek

Hamas yetkilisi, Hamas heyetinin arabulucuların bir anlaşmaya varma çabalarını hızlandırması üzerine yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek, İsrail'in Gazze'de ateşkes için sunduğu son karşı öneriye yanıtını vereceğini açıkladı.

28.04.2024 18:14  Güncelleme: 18:18
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Bir Hamas yetkilisi, Hamas heyetinin arabulucuların bir anlaşmaya varma çabalarını hızlandırması üzerine yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek, İsrail'in Gazze'de ateşkes için sunduğu son karşı öneriye yanıtını vereceğini açıkladı.

Hamas yetkilisi, bugün yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin arabulucuların bir anlaşmaya varma çabalarını hızlandırması üzerine yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini bildirdi. Adını açıklamayan Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'de ateşkes için sunduğu son karşı öneriye Hamas'ın yanıtını yarın Mısır'da vereceğini söyledi. Son teklife dair detayları açıklamayan Hamas yetkilisi, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin yarın Mısırlı istihbarat yetkilileriyle yapacağı görüşmede İsrail'in önerisine yanıtını da ileteceğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren teklife İsrail'den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini duyurarak, "Hamas, 13 Nisan'da Mısırlı ve Katarlı arabuluculara ilettiği öneriye siyonist işgalcilerin resmi yanıtını bugün aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

Kahire, İsrail, Mısır, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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