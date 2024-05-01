Hamas'ın Mısırlı arabuluculara yanıt vermesi bekleniyor

Politika

Hamas'ın, Mısırlı arabulucular tarafından sunulan son ateşkes teklifine yarın yanıt vermesi bekleniyor.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri devam ediyor. Hamas'ın, Mısırlı arabulucular tarafından sunulan son ateşkes teklifini incelediği ve yarın yanıt vermesi bekleniyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Büyük ihtimalle yarın inşallah arabuluculara bir yanıt verilecek" denildi. - DOHA