Hamas Yetkilisi: İsrail'in yeni engelleri olmadığı sürece atmosfer olumlu

Politika

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, İsrail ile devam eden ateşkes müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail'in yeni engelleri olmadığı sürece atmosfer olumlu" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 205 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, yaptığı açıklamada İsrail ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu son öneriyle ilgili Hamas'ın "önemli bir sorunu olmadığını" belirterek, "İsrail'in yeni engelleri olmadığı sürece atmosfer olumlu" dedi.

Yetkili, Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetinin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı ve Katarlı arabulucularla yapacağı görüşmede Hamas'ın son ateşkes önerisine yanıtını ileteceğini açıkladı. - BEYRUT