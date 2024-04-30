Hamas Heyeti Kahire'den Ayrıldı, Ateşkes Teklifine Yanıt Verecek

Politika

Mısır medyası, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını, Hamas'ın Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik arabulucu Mısır'ın diplomatik çabaları sürüyor. Mısır'da yayın yapan Al Qahera News kanalı Mısır kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hamas heyetinin "Gazze'de ateşkes" görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını belirtti. Hamas'ın Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması önerisine yazılı yanıtla geri döneceği ifade edildi.

Mısır yönetimi ve Hamas'tan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron dün, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıklamıştı. - GAZZE