Hamza Dağ: Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık

Hamza Dağ: Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aday belirleme sürecinde yapay zeka yerine insan zekasını kullandıklarını belirtti. Dağ, adaylarının ilçelerde çok önde olduklarını söyledi.

28.03.2024 16:05  Güncelleme: 16:09
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Biz 30 ilçede Belediye Başkan Adaylarımızı belirlerken insan zekası kullandık. Yapay zekayı kullanmak aklımıza gelmedi. Hepsinde ince eledik, sık dokuduk. Siyasi reflekslerden biraz ayrıldığımızda, adayları kefeye koyduğumuzda bizim adaylarımızın o ilçelerde çok çok ötede olduklarını görürler" dedi.

Yaklaşık 70 gündür sürdürdüğü seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, güne Gaziemir Önder Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek başladı. Hamza Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan ve Gaziemir AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaşadı eşlik etti. Tüm esnafla tek tek tokalaşan Hamza Dağ, onların taleplerini dinledi.

"Çizmeleriyle işinin başında olan Belediye Başkanı görecekler"

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Hamza Dağ, sahada aynı hızla devam ettiğini belirterek, "18 Ocak'ta adaylığımız açıklandığında hangi heyecanla yol alıyorsak, aynı heyecanla yol alıyoruz. Seçime 3 gün kaldı, her gittiğimiz yerde yaşadığımız teveccüh bizim enerjimizi daha da artırıyor. İzmir'in sokaklarını adım adım gezdik. Bu süreçte bizi bağrına basan İzmirli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 1 Nisan'dan sonra yine aynı hızla hiç durmadan çok çalışacağız. Çok çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı görecekler. Projelerin başında, çizmeleriyle işinin başında görecekler" ifadelerini kullandı.

"Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık"

Hamza Dağ, İzmir'in 30 ilçesinde de çok kıymetli Belediye Başkan Adaylarının olduğunu belirterek, "Biz onları belirlerken insan zekası kullandık. Yapay zekayı kullanmak aklımıza gelmedi. Hepsinde ince eledik, sık dokuduk. Siyasi reflekslerden biraz ayrıldığımızda, adayları kefeye koyduğumuzda bizim adaylarımızın o ilçelerde çok çok ötede olduklarını görürler. Hem 30 ilçemizde hem de Büyükşehirde, Pazar günü hemşehrilerimizden bize bir şans vermelerini, daha fazla hizmet etmek için böyle genç bir ekibe bu imkanı sunmalarını bekliyoruz" vurgusu yaptı.

Hamza Dağ, çocuklara oyuncaklar hediye ederken ailelerle de hatıra fotoğrafları çektirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık - Son Dakika

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