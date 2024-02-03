AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Suyun ücret tarifesinde yüzde 50 indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz." dedi.
Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Buca Atlı Spor Kulübü Tesisi'nde Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.
Adaylığının açıklanmasının ardından şehrin her köşesini sokak sokak arşınlayarak hemşehrileriyle bir araya geldiğini ifade eden Dağ, seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dağ, şehrin altyapısını sil baştan yenileyeceklerini, alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağını güçlendireceklerini, sağlam ve güvenli konutlar inşa edeceklerini, sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceklerini belirtti.
İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir olduğuna dikkati çeken Dağ, "Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. İzmir sevdalısı olarak en temel ihtiyaç olan suyun, İzmirli hemşehrilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir." diye konuştu.
Belediye başkanı seçildiğinde ilk iş olarak suyun ücret tarifesinde yüzde 50 indirim yapacaklarını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:
"0-10 metreküp için 22,09 lira su bedeli ve 11,04 lira atık su bedeli olmak üzere toplam 33,13 lira ile hemşehrilerimize Türkiye'nin en pahalı suyu sunulmaktadır. Tabii bu rakam 11-20 metreküpte 42,37 liraya, 21 metreküp ve üstü kullanımlar için de 79,33 liraya varmaktadır. Buradan kıymetli hemşerilerimize seslenmek istiyorum; müsterih olsunlar. İnşallah göreve geldiğimizde ilk iş olarak en büyük, en temel ihtiyaç olan suyun ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak. Sadece tarife indirimi ile değil altyapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanması ile yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz."
Toplu ulaşımda da 90 dakika uygulamasını hayata geçireceklerini bir süre önce duyurduklarını hatırlatan Dağ, "Toplu ulaşımda da vatandaşlarımız 90 dakika içinde ikinci, üçüncü binişlerde ücret ödemeyecekler." dedi.
Dağ, 13 Şubat'ta İzmir için vizyon projelerini genel bir tanıtımla kamuoyuna sunacaklarını kaydetti.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın yanında olduklarını, birlikte ter dökeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin ise Buca'nın ve İzmir'in sorunlarını bildiklerini, çözüm önerilerinin hazır olduğunu, gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Kaya da belediye başkan adaylarına başarılar diledi.
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