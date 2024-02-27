Hamza Dağ, İzmir\'deki Giyim Fabrikalarını Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, bazı giyim fabrikalarını ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi. Dağ; "Evlatlarımız başka şehirlerde gelecek aramayacak, bunu yaşamayacaklar" dedi.
Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında bugün Gaziemir'deki bazı giyim fabrikalarını ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi. Dağ'a, Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaşadı eşlik etti.
Hamza Dağ, ilk olarak ihracatıyla ülkemize katkı sağlayan Sır Giyim Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada üretim tesisini gezen Dağ, işçilere selam vererek onların taleplerini dinledi.
Fabrikadan ayrılmadan önce bir konuşma gerçekleştiren Dağ, İzmirli gençlerin okuduktan sonra başka şehirlerde iş aradığına dikkati çekti. Bu çerçevede yaptıkları çalışmalara da değinen Dağ, "İzmir'in dünyada parlayan yıldız olabilmesi için gerekene baktım ve İzmir'in bilişim alanında, inovasyon anlamında, tekno kent alanında ilerleme potansiyelinin olduğunu gördüm. Bunun için Urla Yüksek Teknoloji Enstitüsü içerisinde tekno kent oluşturarak, inşallah buradaki evlatlarımız başka şehirlerde gelecek aramak durumunda olmayacaklar ve bunu yaşamayacaklar" dedi.
Dağ ve beraberindekiler daha sonra aynı sanayi bölgesindeki farklı bir giyim fabrikasını da ziyaret etti. Burada da üretim tesisini gezen Dağ, daha sonra işçilerle yemekhanede bir araya geldi. İşçiler ile bir süre sohbet edip, onların taleplerini dinleyen Dağ, onlarla yemek yedikten sonra alandan ayrıldı. - İZMİR
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