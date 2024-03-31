Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 nolu sandıkta oyunu kullandı. Burada açıklama yapan Dağ, "Bu akşam çıkacak olan sonuçtan inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oy kullanacağı okula geldi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dağ, daha sonra oy sırasını bekledi. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Dağ, oy pusulası ile zarfı alıp kabine geçerek oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik İzmir'de. Heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Sadece projelerimizi konuşacağız. Demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzeli yaşıyoruz. ve inşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehirimiz ve muhtarlarımıza birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak" dedi.
Kızı Esma Zümra Dağ'ın 25 Mart 2006 doğumlu olduğunu ve ilk kez oy kullanacağını belirten Dağ, "İlk oyunu da bugün kullanacak. Herhalde bana verir" diyerek espri yaptı. Ayrıca, oy kullanma işlemlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ, İzmir'de oy kullandı: '4,5 milyon İzmirli kazanacak' - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Karalar, demokrasiye ve ülkeye hayırlı bir seçim olmasını diledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını Bodrum'da kullandı. Cumhur İttifakı Ak Parti Başkan Adayı Aydın Ayaydın Göltürkbükün'de oyunu kullanırken, CHP Adayı Ahmet Aras ise Ortakent-Yahşi mahallesinde oyunu kullandı.
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