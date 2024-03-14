Hamza Dağ, taksici esnafını ziyaret etti ve kamera ve kabin sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamza Dağ, taksici esnafını ziyaret etti ve kamera ve kabin sözü verdi

Hamza Dağ, taksici esnafını ziyaret etti ve kamera ve kabin sözü verdi

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen taksici esnafını ziyaretinde, kamera ve kabin sözü verdi. Dağ, ayrıca İzmir'deki yolların tamir edilerek asfaltlanacağını da belirtti.

14.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen taksici esnafını ziyaretinde, "Hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde büyükşehir belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, saha çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu çerçevede, Hamza Dağ'ın bugünkü duraklarından biri de Karabağlar ilçesi oldu. İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Dağ'a; Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç da eşlik etti.

Hamza Dağ, cadde üzerindeki bir taksi durağını da ziyaret etti. Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen ticari taksi esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

"Kamera ve kabin müjdesi

Taksi esnafı için birçok proje üzerinde detaylıca çalıştıklarını belirten Dağ, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde büyükşehir belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"3,5-4 sene sonra İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz"

Bir esnafın, yolların bozukluğu sebebiyle tamirhaneden çıkamadıklarını belirtmesi üzerine Hamza Dağ, "Biz İzmir'in her yerini dolaşıyoruz. Bu konuda iki tane can alıcı şikayet var. Biri; sizin de belirttiğimiz gibi yolların bozuk olması. İnsanlar Çiğli'de de aynısını söylüyor, Buca'da da aynısını söylüyor, 'arabaların alt takımını yapmaktan bıktık' diyorlar. İkincisi de; 'su parası, elektrik parasından fazla geliyor.' Biz de dedik ki; su parasını yüzde 50 indireceğiz. Diğer konuda ise en kötülerinden başlayarak, sokak aralarına kadar tüm yolları tamir edeceğiz. Asfalt kalitesini de artıracağız. 3,5-4 sene sonra İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ, taksici esnafını ziyaret etti ve kamera ve kabin sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
16:02 Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat’ta Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat'ta
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:15 Fatih Terim’den Fernando Muslera’ya transfer mesajı Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya transfer mesajı
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
16:20 İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle
16:10 Kapadokya’daki balayı faciasında karar verildi Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi
16:03 Dün akşam Survivor’da baba olacağını öğrenmişti Yunus Emre’nin eşi bebeğini düşürdü Dün akşam Survivor'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdü
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 17:21:50. #1.12#
SON DAKİKA: Hamza Dağ, taksici esnafını ziyaret etti ve kamera ve kabin sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement