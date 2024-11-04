Harris: Gazze'deki savaşı sona erdireceğim - Son Dakika
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Politika

Harris: Gazze'deki savaşı sona erdireceğim

Kamala Harris, Michigan'da seçim mitinginde Gazze'deki savaşı durdurma taahhüdünde bulundu.

04.11.2024 04:21
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Michigan Eyaleti'nde seçim mitingi düzenleyen Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris, "Başkan olursam Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Gazze'deki acıları durdurmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistin halkının onur, özgürlük ve güvenlik içinde kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine saatler kala, Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris ABD'nin East Lansing şehrinde bulunan Michigan Üniversitesi'nde seçim mitingi düzenledi. Konuşmasına "Oy vermeye hazır mıyız?" ve "Kazanmaya hazır mıyız" diyerek başlayan Harris, seçimlere ithafen "Bunu başaracağız" dedi. Orta Doğu'daki gelişmelere değinmeden önce "Bugün burada Michigan'da derin ve gururlu kökleri olan Arap-Amerikan toplumunun liderleriyle bir aradayız" diyen Harris, devam eden savaşı "yıkıcı bir durum" olarak niteledi. "Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu ve Lübnan'daki sivil kayıplar ve yerinden edilmeler göz önüne alındığında bu yıl zor geçti" diyen Harris, "Başkan olursam Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Gazze'deki acıları durdurmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistin halkının onur, özgürlük ve güvenlik içinde kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. Sivilleri korumak ve bölgeye huzur getirmek adına İsrail - Lübnan sınırında diplomatik bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Harris, "tüm insanlar için" güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti

Harris Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte şehrinde dün düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti. Konuşması yaklaşık 10 kişilik grubun "İsrail'i silahlandırmayı bırakma" çağrısı ile kesilen Harris, "Burada olmamızın nedenlerinden biri de demokrasi ve insanların fikirlerini söyleme hakkı için mücadele ediyor olmamız. Ama şu anda ben konuşuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Harris, protestoculara yanıt olarak, "Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti. - MİCHİGAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Harris: Gazze'deki savaşı sona erdireceğim - Son Dakika

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