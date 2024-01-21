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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeniden aday oldu - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeniden aday oldu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Cumhur İttifakı Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu. Aday tanıtım programının ardından ilçede coşkuyla karşılanan Usta, tebrikleri kabul etti. Usta, Gaziosmanpaşa'da yapısal dönüşümle yeni projeleri ilçeye kazandırmanın yanı sıra kültürde, sanatta, sporda ve eğitimde yeni hizmet ve projelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeniden aday oldu
21.01.2024 - 10:45,
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Cumhur İttifakı Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu. Aday tanıtım programının ardından ilçede coşkuyla karşılanan Usta, tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Gaziosmanpaşa'da 2014'ten bu yana önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeniden Cumhur İttifakı'nın Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Gaziosmanpaşa'ya dönen Başkan Usta'yı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Usta'ya sevgisini ve desteğini dile getirdi.

Tebrikleri kabul eden Başkan Usta, adaylık sonrası yaptığı ilk açıklamada, "10 yıldır burada sizlerle birlikte, sizlerin duası ve desteğiyle şehrimize hizmet etmeye çalıştık. Bu süreçte Gaziosmanpaşa'yı baştan başa yenilemeye ve yapılmamış birçok hizmeti bu şehre kazandırmaya gayret ettik. Gaziosmanpaşa algısına baktığımızda, bir türlü hak ettiği yere erişememişti. Bunun, bizim için önemli olduğunu ve mutlak suretle değişmesi gerektiğini düşündük" dedi. Usta, bu süreçte yapısal dönüşümle yeni projeleri ilçeye kazandırmanın yanı sıra kültürde, sanatta, sporda ve eğitimde yeni hizmet ve projelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Başkan Usta, "Gaziosmanpaşa'nın kuruluşundan bugüne üçüncü kez belediye başkanlığı kimseye nasip olmamış. Onun için bir de bunun farkındayız, sorumluluğumuzun farkındayız" diye konuştu.

Konuşmasında uzaya gönderilen ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'ya atıfta bulunan Usta, "Gaziosmanpaşa ilçemizde son bir yılda sadece 50 binin üzerinde gencimizi bilimle ve teknoloji ile buluşturduk. Bunları artırmamız, devam ettirmemiz gerekiyor. Gaziosmanpaşa'da önümüzdeki süreçte kültürün, sanatın, sporun, kadınlar üzerindeki istihdamın ve yaşanabilir bir şehir olmanın, dirençli bir şehir olmanın çabası içinde olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeniden aday oldu - Son Dakika


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