Hasta Tutuklu ve Hükümlülerin Tahliyesi İçin Çağrı

Politika

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedaviye erişmeleri için farklı denetimli serbestlik yöntemleri kullanılarak tahliyesini talep etti.

Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı bilgilendirme toplantısına katılan bazı kurum temsilcileriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Aslan, cezaevlerindeki sorunların sadece bir toplantı, bir görüşme, birkaç saatlik tartışma sonucunda değil, temel bir sorun olarak ciddiyetle ele alınıp çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Hasta tutuklu ve hükümlülerin yerlerinin cezaevi olmadığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Uygun bir tedaviye erişmeleri için dışarıda infaz uygulamasıyla farklı denetimli serbestlik yöntemleri kullanarak öncelikle tüm hasta mahpuslar tahliye edilmeli. İnfazda ayrımcılığa son verilmesini, bu ayrımcılığın sebep olduğu kimi mevzuat hükümlerinin kaldırılmasını, cezaevlerinde bulunan hasta mahpuslara ayrım gözetmeksizin Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanması gerektiğini ifade ediyoruz."