Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: 'Bugün YSK hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz' - Son Dakika
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Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: 'Bugün YSK hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sonrası şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, 'Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak' dedi.

08.04.2024 19:46  Güncelleme: 19:52
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: "Bugün YSK hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz"

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sonrası şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak" dedi.

Hatay'da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk sandıktan zaferle çıkmış ve mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Süreç sonrası CHP, YSK'ya başvuruda bulunarak seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulunmuştu. YSK'nın akşam saatlerinde yaptığı açıklamada CHP'nin başvurusunun reddedildiği belirtilmişti. Karar sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk açıklamalarda bulundu.

"Sandık başlarında herhangi bir itiraz olmamış"

31 Mart'ta sandıkların kapanması ve ardından yaşanan süreci anlatan Başkan Öntürk, "Evet öncelikle Hatay'ımız kazandı. Hatay'ımızın birlik beraberliğini sağlayarak, tarihimizle, kültürümüzle bu kadim şehri el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Tabii seçimi kaybetmenin duygularıyla maalesef duygusal hareket eden CHP yöneticileri, belediye başkanı ve avanesi vardı. 31 Mart akşamı sandıklarda biliyorsunuz seçim kurulunun bir heyeti var. Sandık kurulu başkanları var, başkan yardımcısı var. Orada oy oranına göre ilk dört partinin de temsilcileri var. Ayrıca müşahitler var. Hem temsilcileri olmayanlar için hem de temsilcisi olan partiler için seçime giren, girmeyen herkesin müşahit kartı da var. Şimdi böyle bir ortamda sandıklar sayılıyor, açılıyor. Tutanaklar ıslak imzaya bağlanıyor. Seçim kuralı bu şekildedir. Bunları tutanak altına alırlar ve ilçe seçim hakimliğine gelir bunlar. Bir nüshası oraya gelir. Birer nüshası da oradaki üyelere verilir ve bunlar da partilerine gider. Bizim de partimizde bunları topladık. Oradaki üyelerimizden biz çalışmamızı yaptık. Bunları toplarken ıslak imzalı tutanakları toplarken hatalar olabilir. O düzeltiliyor. Bu tür hatalar her zaman için düzeltilebilir. İlçe seçim kurulları bunları toplar. Daha sonra da il seçim kurullarına getirirler. Seçimin hikayesi bu şekilde olur. Biz bu seçimi üç bin küsur oyla aldık. Daha sonra maddi hatalar olan birkaç ilçede bu tutanakların ıslak imzalı tutanakların toplamında birkaç hata yapılmış. Bunlar da düzeltilmiş ve seçim artık neticeye bindirilmiş. Sandık başlarında herhangi bir itiraz olmamış. Sadece Reyhanlı'da bir sandıkta veya iki sandıkta muhtarlıktan dolayı itiraz olunmuş, sayılmış, bir sorun yok. Belen'de bir sandıkta yine muhtarlıklardan dolayı bir itiraz sayılmış. Herhangi bir sorun yok. Daha sonra bunlar 15 ilçede seçimi kaybettiklerini anlayınca itiraz ediyorlar. Samandağ ilçesinde itiraz kabul olundu gibi bir algı var. Ama burada şöyle bir şey var. Orada hakim ve üyeler reddediyor. 'Bu usulsüz yaptığınız' diyor, bizim orada temsilcimiz yok. TİP'in, CHP'nin, DEM'in ve İYİ Parti'nin temsilcileri var. Çünkü bizim yeterli oyumuz Samandağ'da olmadığı için temsilci gönderemiyoruz kanun gereği. Dörde üç bir şekilde karar çıkıyor. Bu karar sandıkların yeniden açılıp sayılması kararı değil, itiraz ediliyor. Biz bunu ile taşıdık, reddetti. YSK'ya taşındı, YSK da bunu reddetti. Buna istinaden de bizim mazbatamız cumartesi günü verildi iş hakimliği tarafından" dedi.

Başkan Öntürk, göreve gelir gelmez şehri ayağa kaldırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Biz gelir gelmez şehrimizi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. İşimizin başındayız. Bugün de YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz. İşimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Mehmet Öntürk, Hatay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: 'Bugün YSK hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz' - Son Dakika

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