Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini asrın felaketinde vefat eden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu Deprem Şehitliğine gerçekleştirdi. Başkan Öntürk, burada yaptığı konuşmada deprem şehitlerinin anılarını yaşatmak istediklerini ve onları unutmadıklarını belirtti. Ayrıca, vatandaşlardan çiçek göndermek yerine depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım etmelerini talep etti.

06.04.2024 16:06  Güncelleme: 16:11
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilk ziyaretini asrın felaketinde vefat eden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu Deprem Şehitliğine gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Hatay'da ipi göğüsleyerek zafer elde eden Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki EXPO alanında bulunan amfi tiyatroda coşkulu kalabalıkla buluştu. Başkan Öntürk'ün vatandaşlarla bir araya geldikten sonraki ilk durağı da asrın felaketinde vefat eden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu Antakya ilçesindeki Deprem Şehitliği oldu. Başkan Öntürk'e Hatay milletvekilleri; Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özer ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Deprem şehitlerinin anılarını Hatay'ın sokaklarında yaşatmak istediklerini belirten Başkan Öntürk, "Hatay'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Vatandaşlarımızla sohbetimizi yaptıktan sonra ilk işimiz Şehitliklerimizi ziyaret oldu. Şuan deprem şehitliğimizdeyiz. Derdimiz şehrimizi ayağa kaldırmak. Deprem şehitlerimizim anılarını sokaklarımızda, ailelerinde yaşatmak istiyoruz ve onları unutmuyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.

Vatandaşlardan tebrik için çiçek göndermemelerini talep eden Başkan Öntürk, "Depremde hayatını kaybeden şehitlerimizin ve uzuvlarını kaybeden kardeşlerimizin içerisinde hak sahibi olmayanlarla ilgili, bunların içinde ekonomik durumu müsait olmayanlara hediye edeceğim evlerini, konutlarını. Onları aç ve açıkta bırakmayacağım. Cumhurbaşkanı'mızın da bize böyle talimatı vardı. Çiçek falan yerine vatandaşımız o hesaba bağışta bulunsun. Biz onlarla konutlarımızı hemen başlatacağız inşallah. Şehitlerimize, gazilerimize hak sahibi olmayanlara onları hediye edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Hatay'ı inşallah hizmetle doyuracağız. Memleketimizi bir an önce ayağa kaldıracağız. Tek derdimiz bu şehrin kardeşliği, birliği, beraberliği demografik yapısının korunması, bunu yaparken de tarihine, kültürüne, bu kadim şehre yakışır bir şekilde yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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