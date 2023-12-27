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Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol'a yeni minibüs garajı kazandırıyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol'a yeni minibüs garajı kazandırıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından Dörtyol ilçesine yeni bir minibüs garajı kazandırarak vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlamayı hedefliyor. Proje sayesinde araçların yol kenarında park etmesi engellenecek, trafik rahatlayacak ve karbon salınımı azalacak. Yeni minibüs garajının çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve hizmete sunulacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol\'a yeni minibüs garajı kazandırıyor
27.12.2023 - 15:58,
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol'a yeni minibüs garajı kazandırıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, (HBB) 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla Dörtyol'a yeni minibüs garajı kazandırıyor.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde Hükümet Konağı arkasındaki alanda içerisinde 4 bin metrekare açık ve 200 metrekare kapalı alan olan minibüs garajı çalışmalarına başladı.

Gerçekleştirilen proje ile araçların yol kenarında park yapımlarının önüne geçilmiş olup trafik rahatlayacak ve trafikte geçirilen süre ve karbon salınımı azalacak.

İşletmecilerin de daha sağlıklı şartlarda toplu taşıma hizmeti vereceği yeni minibüs garajının çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak minibüs şoförlerinin ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

HBB Ulaşım Daire Başkanı Veysel Cünedioğlu da Dörtyol'da faaliyet gösteren işletme sahipleri ile bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın yaşamış olduğunu sıkıntıları ve önerileri dinleyen Cünedioğlu, ortak akıl ile bütün sorunların üstesinden gelineceğini söyledi. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol'a yeni minibüs garajı kazandırıyor - Son Dakika
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