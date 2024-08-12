Hatay'ın Hassa ilçesinde milletvekillerinin ve ilçe kaymakamının katılımıyla muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Depremin yaralarının sarıldığı Hassa ilçesinde vatandaşların dertlerine çözüm bulmak isteyen Hatay milletvekilleri; Hüseyin Yayman, Lütfi Kaşıkcı, Hassa Kaymakamı Osman Acar ve Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak sahaya indi. Bölgede temaslarda bulunan heyet, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; muhtarların talepleri dinlenirken önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan hizmetler anlatıldı. - HATAY
Son Dakika › Politika › Hatay'da Milletvekilleri ve Kaymakam Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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