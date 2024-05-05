Hatay'ın Uzunkavak Mahallesi Kumlu'ya bağlandı - Son Dakika
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Politika

Hatay'ın Uzunkavak Mahallesi Kumlu'ya bağlandı

Hatay\'ın Uzunkavak Mahallesi Kumlu\'ya bağlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Uzunkavak Mahallesi, Kumlu ilçesine bağlanmak için yapılan referandum sonucunda kararlaştırıldı. Mahalle sakinleri, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmek yerine 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih etti.

05.05.2024 20:35  Güncelleme: 20:38
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti. Referandumdan çıkan karar ile mahalle Kumlu'ya bağlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.

Depremzedelerin çoğunlukta olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı, 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler. Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası saat 09.30'da başlayan referandumda mahalle sakinleri, saat 17.30'a kadar oylarını kullandı. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy verdi.

Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırıldı. 30 "Hayır" oyunun kullanıldığı referandumun ardından mahalle sakinlerinin isteği gerçekleşti.

Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlanmak üzere 'Evet' diyen Uzunkavak mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni sorumluluk alanımıza en iyi şekilde hizmet edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay'ın Uzunkavak Mahallesi Kumlu'ya bağlandı - Son Dakika

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