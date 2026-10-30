Hatimoğulları, cemevinde Alevi sorunu çözülmeden gerçek barış olmayacağını söyledi - Son Dakika
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Hatimoğulları, cemevinde Alevi sorunu çözülmeden gerçek barış olmayacağını söyledi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'nde Alevi temsilcileriyle buluştu. Hatimoğulları, Alevilerin komisyonda dinlenmediği eleştirisini dile getirerek Alevi sorunu çözülmeden gerçek barışın kurulamayacağını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Çatışma ve kavgalar iki yıldır bitmiş. Bu, bizim bu dönemdeki en büyük kazanımımız, toplum olarak Türkler, Kürtler, bütün halkların ortak kazanımıdır bu." dedi.

Hatimoğulları, Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi temsilcileriyle bir araya geldi.

Temsilcilerle sohbet eden Hatimoğulları, Alevilerin sorunlarını dinledi.

Hatimoğulları, yaptığı konuşmada, Alevilerin tarih boyunca yaşadığı bazı sıkıntıların olduğunu belirterek, "Güncel olarak aslında kolaylıkla aşılabilecek çok mesele var fakat aşılmıyor. Bütün bunları birlikte biz nasıl aşabiliriz? Parti olarak bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Bizden talepleriniz nelerdir? Biraz bunları sizlerden dinlemek, duymak ve beraber ne yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz." dedi.

Ülkede iki yıldır kan dökülmediğini söyleyen Hatimoğulları, "Çatışma ve kavgalar iki yıldır bitmiş. Bu, bizim bu dönemdeki en büyük kazanımımız, toplum olarak Türkler, Kürtler, bütün halkların ortak kazanımıdır bu. Türkiye'de 86 milyon yurttaşımızın kazanımıdır." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, parti olarak hiçbir zaman sorunları tek şekilde tanımlamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kürt sorunu bu ülkenin gerçekliğidir, demokratikleşmenin önündeki temel engellerden birisidir. Bu, bir hakikat. Bir o kadar da bu topraklarda Alevi sorunu var. Bu ülkenin iki kanayan yarasından biri Kürt sorunu, biri Alevi sorunu. Gerçekten bizim kanayan yaramız ve bu sorunlar çözülmediği sürece Türkiye'de gerçek bir barıştan, gerçek bir demokrasiden söz etmek hakikaten son derece zor. 86 milyon yurttaşımız adalet, barış ve özgürlükler içinde yaşadığı zaman barış olur. Gerçek barışın bizim açısından da anlamı budur."

İki yıldır devam eden süreçte zaman zaman ciddi yavaşlamaların yaşandığını dile getiren Hatimoğulları, "En son biliyorsunuz, parlamentoda bir komisyon kuruldu. Türkiye'deki farklı siyasi kesimlerin temsilcileri, kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleri belli ölçülerde dinlendi ancak Alevi canlarımızla yaptığımız bütün toplantılarda bize yöneltilen temel eleştiri, 'Alevilerin temsilcileri neden komisyonda dinlenmedi?' sorusu oldu. Bu, çok haklı bir soru. Biz de iktidara defalarca bu soruyu yönelttik ve neden dinlenmediklerini sorduk. Bu topraklarda yaşayan, bu inanca mensup milyonlarca yurttaşımızı dinlemeden olmaz. Alevilerle konuşmadan barış inşa edemezsiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kazım KarabekirDEM PartiÜmraniyePolitikaGüncelSon Dakika

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