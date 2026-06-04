Hatipoğlu'ndan Tepebaşı Meclisi Açıklaması - Son Dakika
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Hatipoğlu'ndan Tepebaşı Meclisi Açıklaması

04.06.2026 09:25
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Hatipoğlu, Tepebaşı Belediyesi'nde demokratik hakların gasbına karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, belediye meclisi çatısının demokratik konuşma, soru sorma ve denetim hakkının gürültüyle, baskıyla, provokasyonla gasp edileceği bir yer olmadığını belirtti.

Bu duruma bir kez daha asla taviz vermeyeceklerini kaydeden Hatipoğlu, "Öte yandan Tepebaşı Belediyesi ile ilgili yürüyen soruşturma ve davalarla ilgili şimdilik hukuksal sürece saygı açısından konuşmayacağım. Ancak geçtiğimiz gün yaşanan arkadaşlarımızın siyasi haklarının gaspı tekrarlanırsa bayramlık ağzımı da açarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tepebaşı, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatipoğlu'ndan Tepebaşı Meclisi Açıklaması - Son Dakika

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