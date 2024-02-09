Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar\'a ziyaret gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammad Ahmed Al-Mannai'nin daveti üzerine Katar'a ziyarette bulundu. Kadıoğlu, Doha Büyükelçiliği, Katar Hava Kuvvetleri Karargahı ve Dukhan Hava Üssü'nü ziyaret etti.

09.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:44
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammad Ahmed Al-Mannai'nin resmi davetine icabetle beraberindeki heyetle Katar'a geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet Katar'a geldi. Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammad Ahmed Al-Mannai'nin resmi daveti üzerine başkent Doha'ya ziyarette bulunan Kadıoğlu, Doha Büyükelçiliği, Katar Hava Kuvvetleri Karargahı ile Katar Hava Kuvvetlerine bağlı Dukhan Hava Üssü'nü ziyaret etti. Kadıoğlu, daha sonra Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. - DOHA

Kaynak: İHA

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