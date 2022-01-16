Haydar Karaduman ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri törenle sahiplerini buldu

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri töreni, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programa siyasi parti, STK ve kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Kentte görev yaparken geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden gazetecilerin sine vizyon sunumu ile anlatıldığı programda, siyasi ve STK temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Program siyasilere, bürokratlara ve gazetecilere ödül verilmesiyle sona erdi. - MALATYA