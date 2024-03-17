Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli\'ye geliyor

Politika

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir dizi ziyaret ve iş dünyasıyla buluşmak için kente geleceğini açıkladı.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir dizi ziyaret ve iş dünyasıyla buluşmak için kente geleceğini söyledi. Bakan Şimşek'in Denizli gezisinin bir günlük olacağına ifade eden Başkan Güngör, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek 18 Mart Pazartesi günü Denizli'de olacak. Bakanımızın Denizli programı tam netleşmemekle birlikte Bakan Şimşek'in valilik, büyükşehir belediye, AK parti il başkanlığını ziyaret etmesi bekleniyor. Bakan Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizli İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na da katılım sağlayacak. Bakanımızın Denizli ziyaretiyle ilgili saat ve ziyaret programının aksam saatlerinde netlik kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ