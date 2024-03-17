AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir dizi ziyaret ve iş dünyasıyla buluşmak için kente geleceğini açıkladı.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir dizi ziyaret ve iş dünyasıyla buluşmak için kente geleceğini söyledi. Bakan Şimşek'in Denizli gezisinin bir günlük olacağına ifade eden Başkan Güngör, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek 18 Mart Pazartesi günü Denizli'de olacak. Bakanımızın Denizli programı tam netleşmemekle birlikte Bakan Şimşek'in valilik, büyükşehir belediye, AK parti il başkanlığını ziyaret etmesi bekleniyor. Bakan Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizli İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na da katılım sağlayacak. Bakanımızın Denizli ziyaretiyle ilgili saat ve ziyaret programının aksam saatlerinde netlik kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'ye geliyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon Türk lirası olan kaçak külçe altınlara el konuldu.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, genç nüfus için daha sosyal ve gelişmiş bir şehir vaadiyle seçim kampanyasını sürdürüyor. Ulupınar, gençlerle bir araya gelerek onların fikirlerini önemsediğini ve onlarla birlikte hareket edeceğini vurguladı. Ayrıca iş insanları ve ilçe sakinleriyle de samimi ilişkiler kurduğunu belirtti. Maden şehitlerinin aileleriyle de iftar programında buluşan Ulupınar, tüm şehitleri rahmetle anıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak altınlara el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret ederek kadınlar kahvehanesi talebini değerlendirdi. Kıvrak, talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti. Ayrıca, eski başkan Mehmet Yazgılı'ya vefa örneği gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'son seçimim' sözlerine ilişkin, 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini söyledi. Sahada yapılan anketlerde önde olduklarını belirten Çetinkaya, gerçek belediyecilikle Karabük'ü tanıştıracaklarını ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Milleti'nin tarih boyunca kahramanlıklarıyla destanlar yazdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diledi ve vatanı için canlarını feda eden şehitleri minnetle anıdığını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
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