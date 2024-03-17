Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'ye geliyor - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'ye geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli\'ye geliyor

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 18 Mart Pazartesi günü Denizli'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakan Şimşek'in valilik, büyükşehir belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca, Denizli İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na da katılacak.

17.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir dizi ziyaret ve iş dünyasıyla buluşmak için kente geleceğini açıkladı.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir dizi ziyaret ve iş dünyasıyla buluşmak için kente geleceğini söyledi. Bakan Şimşek'in Denizli gezisinin bir günlük olacağına ifade eden Başkan Güngör, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek 18 Mart Pazartesi günü Denizli'de olacak. Bakanımızın Denizli programı tam netleşmemekle birlikte Bakan Şimşek'in valilik, büyükşehir belediye, AK parti il başkanlığını ziyaret etmesi bekleniyor. Bakan Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizli İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na da katılım sağlayacak. Bakanımızın Denizli ziyaretiyle ilgili saat ve ziyaret programının aksam saatlerinde netlik kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'ye geliyor - Son Dakika

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