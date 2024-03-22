Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Eskişehir'de
ESKİŞEHİR - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinin ardından sanayicilerle ve iş adamlarıyla gerçekleştirecek olduğu toplantıya geçti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir takım programlar için bugün Eskişehir'e geldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Şimşek, kısa süren toplantının ardından şehrin önde gelen sanayici ve iş adamları ile toplantı gerçekleştirmek üzere özel bir otele geçti. Sanayiciler ve iş adamlarına yaklaşık 90 dakikalık sunum yapacağı öğrenilen Bakan Şimşek'in, toplantının ardından Eskişehir'den ayrılacağı öğrenildi.
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