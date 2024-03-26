Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt\'te ziyaretler gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.

26.03.2024 21:57
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kente gelen Bakan Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti.

Şimşek, STSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Şimşek, AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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