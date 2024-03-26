Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt\'te ziyaretler gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Roman kardeşlerimizle biriz, beraberiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz her durumda her şartta Roman kardeşlerimizle biriz, beraberiz. Bizler de hem kapımızı hem de gönlümüzü sonuna kadar sizlere açmış durumdayız." dedi.