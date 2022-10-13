Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü

13.10.2022 02:21
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmeyle ilgili olarak, ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığını vurgulayan Bakan Nebati, "Arjantinli mevkidaşım ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alarak önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk." açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Arjantin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü - Son Dakika

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