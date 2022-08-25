"Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz - Son Dakika
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"Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

25.08.2022 00:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Varlık Şirketleri'ne borçları olan vatandaşlara "Borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından cevap verdi. Nebati, "Fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız. Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor. Altı boş vaatlerinizle yaptığınız 'araba almayın' çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN PROGRAM HAZIRLADIK"

Nebati'nin paylaşımının devamı şöyle: "Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz. Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LAFINA BAKILMAZ"

Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Borçlarınızı ödemeyin' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz - Son Dakika

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