Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi - Son Dakika
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Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi

02.10.2022 12:08

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'heterodoks yaklaşım' ve 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin yer aldığı konuşmasını yazan metin yazarına sert çıktı. Tayyar'ın bu paylaşımı kısa süre sonra silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde yaptığı konuşmada kullandığı "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.

AK PARTİLİ TAYYAR METİN YAZARINI ELEŞTİRDİ

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Nebati'nin konuşmasını metni yazan kişi üzerinden eleştirdi. Tayyar, metni yazan kişinin 'psikoanalitik incelemeye tabii tutulması' gerektiğini söyledi. Tayyar, konuşma metin yazarını eleştirerek "Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır" dedi.

AK Partili Tayyar'ın Bakan Nebati'nin konuşmasıyla ilgili tweet'i gündem yarattı! Kısa sürede silmek zorunda kaldı
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"KİMDİR, NECİDİR BİLMİYORUM"

Tayyar'ın paylaşımı şöyle: "Son dönem Nebati bakanımızdan ziyade metin yazarı gündemde. Kimdir, necidir bilmiyorum, sormadım da… Ancak. Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır??"

AK Partili Tayyar'ın Bakan Nebati'nin konuşmasıyla ilgili tweet'i gündem yarattı! Kısa sürede silmek zorunda kaldı

KISA SÜREDE SİLDİ

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar daha sonra bu tweeti sildi.

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Son Dakika Politika Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi - Son Dakika
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