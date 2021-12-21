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HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! - Son Dakika

HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!

21.12.2021 14:18
HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, dört partinin genel başkanlarıyla görüşeceklerini duyurdu. Muhalefet partileriyle görüşme teklifinin kendilerinden geldiğini belirten Sancar, "Amacımız çok temel ilkeler etrafında birliktelik sağlamaktır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önce "Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dediğini dün ise farklı bir açıklamada bulunduğunu söyledi. Sancar, "Dün açıklanan tedbirlerle bir U dönüşü yaptıklarını görebiliyoruz" dedi.

"Bu iktidar bu oyunlarıyla ülkeyi mandacı bir düzene sürüklemektedir" diyen Sancar, kurun Türk lirası karşısındaki değerinin belli bir dengeye indirilmesi için kaynakların bu derece israf edilmesine gerek olmadığını, 'halkın çıkarlarına dayalı adil bir paylaşım modeli'ne gereksinim duyulduğunu söyledi.

"MECLİS'TE ENGELLEMEK"

İktidar cenahı tarafından zikredilen "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" söylemlerini hatırlatan Sancar, "Başlatılan savaş halka karşı savaştır. Bu iktidarın ekonomideki savaşının hedefi halktır. Halkı sefalete mahkum edecek, açlığa sürükleyecek bir savaş yürütüyorlar" dedi.

"Faizle kur arasındaki farkın TL mevduatına sahip kişilere vereceklerse bunu Hazine'den yapmaları gerekiyor" diyen Sancar bunun için de üç yol olduğunu belirtti:

"Hazine'nin tek kuruşunun kanunsuz çıkarılması mümkün değildir. Ya Anayasa'yı askıya alacaksınız ya açıktan darbe yönetimine geçeceksiniz ya da bu faiz-kur farkı garantisi için bir kanunu Meclis'e getireceksiniz. Bize ve muhalefet partilerine tarihi sorumluluk düşüyor. Bu kanun Meclis'e geldiğinde engellemek, bu halka karşı sorumluluğumuzdur."

GÖRÜŞME TAKVİMİNİ PAYLAŞTI

Seçim takviminin yaklaştığını belirten Sancar, yarından itibaren dört muhalefet partisinin genel başkanlarıyla görüşme takvimleri olduğunu açıkladı. Yarın Saadet Partisi heyetiyle görüşeceklerini söyleyen Sancar, önümüzdeki haftada CHP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmelerinin olduğunu bildirdi. Görüşme davetinin kendilerinden geldiğini belirten Sancar, "Amacımız her alanda çok temel ilkeler etrafında birliktelik sağlamaktır" dedi.

HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! - Son Dakika
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