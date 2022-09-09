Pervin Buldan'dan Cumhur ve Millet İttifakı'na tepki: HDP'yi siyasi malzeme haline getirmeyin - Son Dakika
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Pervin Buldan'dan Cumhur ve Millet İttifakı'na tepki: HDP'yi siyasi malzeme haline getirmeyin

09.09.2022 13:20
Pervin Buldan'dan Cumhur ve Millet İttifakı'na tepki: HDP'yi siyasi malzeme haline getirmeyin

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı da bilsin Millet İttifakı da. Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin." ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Buldan, gelecek seçimler için siyaset alanında tartışmaların yürütüldüğü ve bazı hesapların yapıldığını söyledi.

"KİMSE HDP ÜZERİNDEN SİYASET YAPMASIN"

Kadınların dahil olmadığı hiçbir hesabın tutmayacağını ifade eden Buldan, "Kadın mücadelesini büyütmek üzerine kurulu olan ve bir kadın partisi olan HDP fikriyatıyla bu konuda açık tutum aldığımızı herkes bilsin. Cumhur İttifakı da bilsin Millet İttifakı da. Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin." diye konuştu.

"DEMOKRATİK MUHALEFETİN TAMAMIYLA ORTAKLAŞMA CESARETİ GÖSTEREMEYEN ANLAYIŞ ÇÖZÜM VADEDEMEZ"

Temel meselelerinin iktidarın sahiplerinin kim olacağının olmadığını dile getiren Buldan, "Bizim meselemiz bütün bu tarihsel hatalara ve suçlara karşı eşitlikten, barıştan, adaletten ve çözümden yana bir siyasi tutumun geliştirilmesi, bu değerleri esas alan yeni bir dönemin başlatılmasıdır. Açıkça ifade etmek gerekirse sistemin yüz yıllık hatalarıyla, tarihsel inkarla yüzleşme cesareti gösteremeyen, demokratik muhalefetin tamamıyla ortaklaşma cesareti ve iradesi göstermeyen hiçbir anlayış, çözüm gücü olamaz, gelecek vadedemez." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan Cumhur ve Millet İttifakı'na tepki: HDP'yi siyasi malzeme haline getirmeyin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pervin Buldan'dan Cumhur ve Millet İttifakı'na tepki: HDP'yi siyasi malzeme haline getirmeyin - Son Dakika
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