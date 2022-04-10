HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Ankara 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP'nin Ankara 4. Olağan İl Kongresi yapıldı.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kongredeki konuşmasında güçlü demokrasi ve kalıcı adaleti sağlamak için mücadelelerini büyüttüklerini söyledi.

Türkiye'de alternatif bekleyişinin bulunduğunu ve inandırıcı bir seçenek istendiğini savunan Sancar, HDP olarak demokrasi ittifakını gerçek bir alternatif haline getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İktidara karşı mücadeleyi halka gerçek alternatifler sunarak kazanabileceklerini ifade eden Sancar, "Seçim bir gündür, mücadele her gündür. Onun için biz diyoruz ki demokrasi ittifakını ortak mücadele üzerine kuruyoruz. Seçim birlikteliğini de bu zeminde inşa edeceğiz." diye konuştu.

Sancar, şiarlarının ortak mücadele, kararlı ve inançlı yürüyüş olduğunu belirterek, "Diyoruz ki şimdi Türkiye'de HDP zamanıdır. Türkiye'de HDP'nin öncülüğünde, emekçiliğinde oluşmakta olan demokrasi ittifakının zamanıdır. Şimdi 3. yol zamanıdır. Bu yol nereye çıkıyor? Bu iktidarın ve düzenin uygulamalarının tam tersi olan bir düzene çıkıyor. Bu yol demokratik ve sosyal cumhuriyete çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.