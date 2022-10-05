HDP'li Oluç: "Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız" - Son Dakika
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HDP'li Oluç: "Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız"

05.10.2022 17:01
HDP'li Oluç: "Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, başörtüsüyle ilgili geçmişte de sorunları olmadığını, yarın da olmayacağını söyledi.

Halkın bu konudaki tutumu ve savunduğu değerlerin kendileri açısından değerli olduğunu dile getiren Oluç, "Dün başörtüsü için mücadele eden kadınların yanındaydık, bugün de başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların yanındayız. Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Oluç, Türkiye'nin tek sorunun bu olmadığını, ayrımcılığa sadece başörtüsü takan kadınların değil, Kürtlerin, Alevilerin ve azınlıkların da uğradığını ileri sürdü.

Bütün bu ayrımcılıkları silecek bir anayasa maddesi yazılmasını isteyen Oluç, şöyle konuştu:

"Diyelim ki ayrımcılığa uğrayan herkesin sorununu çözmek istiyoruz, hep birlikte iktidar ve muhalefet partileri olarak. Bu anayasa maddesinde, 'Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasını oluşturan bütün inançları, anadilleri, etnik kimlikleri eşit görür; saygı duyulmasını sağlar; bunların korunması, kullanılması ve gelişmesini yerine getirmekle yükümlüdür' diyelim. Gelin böyle bir madde yazarak farklılıkların eşit ve özgür olduğunu ifade edelim. Bu anlayışı, anayasal anlayış haline getirelim. Biz aslında bu tür palyatif tedbirlerle bu anayasanın düzeltileceği kanaatinde değiliz. Ama yine de bu tür tedbirler alınmasına karşı değiliz. Olması gereken ise yeni bir toplumsal sözleşmenin, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasanın iktidarı ve muhalefetiyle hep birlikte yeniden yazımının sağlanmasıdır."

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Saruhan Oluç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Oluç: 'Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız' - Son Dakika

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