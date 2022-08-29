HDP Grup Başkanvekili Beştaş, EYT ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, EYT ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması

29.08.2022 15:39
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, EYT ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Yaş sınırı sebebiyle hak kaybına uğrayan ve yaş sınırı doluncaya kadar işsiz ve gelirden yoksun olan yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi...

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Yaş sınırı sebebiyle hak kaybına uğrayan ve yaş sınırı doluncaya kadar işsiz ve gelirden yoksun olan yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi acil gündemlerden biridir." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun nedeninin AK Parti olduğunu, iktidar değişmediği sürece enflasyonun düşmeyeceğini savundu.

İnsanların maaşları yetmediği için her ay yeni kredi aldığını ve günü kurtarmaya çalıştığını ileri süren Beştaş, "(Yeni ekonomik model) dedikleri ucube ekonomik politikalar bu sorunu çözemez. Rota şaşmış ve iktidar sadece kendi rantını korumaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'ye 27. Dönem'de rekor sayıda fezleke geldiğini savunan Beştaş, "Savcılar arasında fezleke yarışı var. Öksürüyoruz, susuyoruz, tweet atıyoruz, basın açıklaması yapıyoruz, cezaevine mektup yazıyoruz fezleke geliyor. Bu bir politika, savcılara talimat verilmiş" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi için uzun zamandır mücadele ettiklerini aktaran Beştaş, "EYT ile ilgili kanun teklifimizi, TBMM Başkanlığına sunduk. Emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları, artık herkesin bildiği bir mesele. Bugüne kadar bir düzenleme yapılmadı. Yaş sınırı sebebiyle hak kaybına uğrayan ve yaş sınırı doluncaya kadar işsiz ve gelirden yoksun olan yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi acil gündemlerden biridir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, EYT, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, EYT ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, EYT ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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