HDP Grup Başkanvekili Oluç: "Ekonomideki çöküşün sorumlusu iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır" - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Türkiye ekonomisindeki çöküşün sorumlusu bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Savaş bunun üzerine ek yük bindirmektedir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin her gün biraz daha eridiğini, "kan kaybının organ yetmezliğiyle birleştiğini", yaşananların faturasının ise dar gelirlilere kesildiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 gün önce "Ekonomide en güçlü döneme giriyoruz." dediğini ve bu 20 günlük süreçte zam yağmurunun devam ettiğini belirten Oluç, "Türkiye, dünya sefalet endeksinde Arjantin'in de önüne geçerek birinci sıraya yükseldi. Elektrik öyle zamlandı ki neredeyse lüks haline geldi. Yağ ve buğday kıtlığı başladı. Yeni ekonomi modeli çöktü, ithalat zirve yaptı, dövizde ise durum malum. İktidar döviz kurlarını bastırmak için hala arka kapıdan döviz satıyor." diye konuştu.

Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 35 gün önce "Martta yüzde 50'nin altında en yüksek enflasyonu göreceğiz, nisandan itibaren enflasyon düşmeye başlayacak.", bugün ise "Yıl sonuna kadar yüksek enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz." şeklinde açıklamalar yaptığını aktararak, Bakan Nebati'nin enflasyon öngörüsünün 30 günde çöktüğünü söyledi.

Ticaret açığının büyüyeceğini, turizm gelirlerinin düşeceğini ve dövize ihtiyacın artacağını savunan Oluç, "Krizi Ukrayna- Rusya savaşına bağlamaya çalışıp 'Bizim hatamız değil' demeye çalışıyorlar ama öyle değil. Döviz kuru krizi sizin eseriniz. 31 Aralık'ta zam üstüne zam yapılırken savaş yoktu. Türkiye ekonomisindeki çöküşün sorumlusu bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Savaş bunun üzerine ek yük bindirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kur korumalı mevduat sisteminin toplam büyüklüğünün 539 milyar liraya ulaştığına işaret eden Oluç, kurun yükseldiğini, bunun karşısında yapılacak geri ödeme için bütçenin delineceğini ileri sürdü.

Hakkı Saruhan Oluç, ortaya çıkan farkın kapatılması için daha fazla para basılacağını, bunun sonucunda da enflasyonist baskının artacağını belirterek, "Kur korumalı mevduattan birileri büyük karlar elde edecek. Onlar Hazine garantisiyle zenginleşirken aslında o Hazinedeki paranın sahibi olan halk ise yoksullaşacak. Kur korumalı mevduatta vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı da getirdiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye'nin Hazinesini kendi bütçesi zannetti ve halka ekonomi açısından büyük zararlar ödetecek politikayı uygulamaya devam ediyor." görüşünü savundu.

Mazot ve benzinde öncelikli olmak üzere ÖTV'nin kaldırılmasını isteyen Oluç, bu durumda akaryakıtın litresinde 7 lira fark ortaya çıkacağını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, çiftçiye acil gelir desteğine ihtiyaç olduğunu da dile getirerek, "Üretimin artırılmasına ihtiyaç var. Gümbür gümbür bir gıda krizi geliyor, bunu görüyoruz. Özellikle bu iktidarın Türkiye'yi getirmiş olduğu yerden dönmenin yolu, kendine yeten, ithalata bağımlı olmayan bir tarım ve hayvancılık politikasının gerçekleştirilmesidir." ifadelerini kullandı.