HDP'li vekiller cezaevleriyle ilgili TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, beraberindeki bir grup HDP milletvekiliyle, cezaevleriyle ilgili TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yürüyeceklerini söyledi.

Uzun süredir cezaevlerinde çok ciddi hak ihlalleri ve hukuksuzlukların yaşandığını öne süren Oluç, şu görüşleri savundu:

"Hasta mahpuslar meselesi vahim bir duruma ulaştı. Şu anda 604'ü ağır, bin 600 civarında hasta mahpus bulunuyor. 9 ay içinde 62 mahpus cezaevlerinde hayatını kaybetti. Bir başka sorun ise infaz yakmak meselesi. Cezaevlerindeki kurullar, onlarca yıl hapis yatmış mahpusların infazlarını yakıyor, dışarıya çıkmalarını engelliyor. Şu ana kadar 120 mahpusun infazı yakılmış durumda. Cezaevlerindeki hukuksuzluklarla ilgili Adalet Bakanı'yla görüşüp fikirlerimizi anlatmak istiyoruz. Acil önlemler alınmasını istiyoruz. Tecrit meselesi de başka bir konu. İmralı'da yatanlara hukuk dışı, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak insanlık dışı bir tecrit uygulanıyor. Bu konuları dile getirmek için Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğiz."

Oluç, randevu alıp almadıklarına ilişkin bir soruya ise "Randevu almadık, almak gerektiğini de düşünmüyoruz." cevabını verdi.

HDP'li vekiller daha sonra ellerindeki pankartlarla Adalet Bakanlığı'na yürüdü.