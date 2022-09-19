İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili HDP'den açıklama: Kabul görmez - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili HDP'den açıklama: Kabul görmez

19.09.2022 20:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, HDP'lilerin İmamoğlu'na oy vermeyeceğini ifade etti.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. HDP cephesinden konuyla ilgili son yapılan yorum ise çok konuşulacak cinsten oldu.

"İMAMOĞLU, HDP'DE KABUL GÖRMEZ"

Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması halinde HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyledi. Turkey Recap'ten Gonca Tokyol'a konuşan Encü, "(Ekrem) İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER VE YAVAŞ DA KRİTERLERE UYGUN DEĞİL"

"Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli" diyen Encü, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın bu kriterlere geçmişteki söylemleri nedeniyle uymadığını öne sürdü.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili HDP'den açıklama: Kabul görmez - Son Dakika
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