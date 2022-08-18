HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü

18.08.2022 12:22
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklememesini istediklerini anlatarak, "Sığınmacılara yönelik gayriinsani linçler, nefretlerde bulunmayın. Bu işe insani bir çözüm bulun" ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu, 2013'te başlattıkları imza kampanyası sonrası bildiri yayımladıklarını Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklememesini istediklerini anlattı.

"İNSANİ BİR ÇÖZÜM BULUN"

Siyasetçilerin, sığınmacı düşmanlığı üzerinden oy rantı elde etmeye çalıştığını ileri süren Gergerlioğlu, "O gün, 'üçüncü yol mümkün; etmeyin, eylemeyin' diyen bizler, bugün de o mağdur, mazlum sığınmacıların hakkını koruyoruz. Hiçbir zaman fırsatçılık yapmıyoruz, insani ve vicdani bir yerdeyiz. Yine diyoruz ki; sığınmacılara yönelik gayriinsani linçler, nefretlerde bulunmayın. bu işe insani bir çözüm bulun" diye konuştu.

YORUMLAR
500
HDP'li Gergerlioğlu: 'Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz' HDP'li Gergerlioğlu: 'Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz'
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:22 HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü
12:14 CHP'li gazeteci Yarkadaş'ın erken seçim iddiası gerçekçi mi? İngilizlere göre AK Parti kulislerinde tarihi güne işaret ediliyor
11:41 Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti
11:48 Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı
11:18 Bağcılar'da Arizona esintileri! Takkeli ve sakallı yaşlı adamın tuhaf bir müzik eşliğinde yaptığı dans figürleri şaşkına uğrattı
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:07 Ataşehir'de feci olay! TIR'ın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın can verdi
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:59 Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 12:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement