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HDP'li Çepni: "Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor" - Son Dakika

HDP'li Çepni: "Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor"

14.12.2021 11:03
HDP'li Çepni: "Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor." dedi.

Çepni, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bakanların ve iktidarın işinin zor olduğunu ve yalanlar söylendiğini öne sürerek, bir tarafta iktidarın ortaya koyduğu bir resim, bir de her gün, her saat yaşanan halkın gerçekleri olduğunu söyledi.

Bugün alınan bir ürünün ertesi gün daha fazla fiyata alındığı günlerin yaşandığını savunan Çepni, "Gelin görün ki Meclis'te zannedersiniz ki başka bir ülkedeyiz, başka ülkenin insanlarıyız, başka ülkenin siyasetçileriyiz. Herhalde tarihte eşi benzeri olmayan bir durumdur. Bunun ne benzeri ne de yaşanmışlığı vardır. Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor." diye konuştu.

Murat Çepni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

İşçilerin ve emekçilerin, DİSK'in öncülüğünde "geçinemiyoruz" diyerek mitingler gerçekleştirdiğini dile getiren Çepni, "halkın emekleri çalındığı için yoksul olduğunu" savundu.

Çepni, HDP'nin bu tabloyu halkın, işçi ve emekçilerin lehine aydınlık, özgür ve demokratik bir geleceğe taşıyacağını iddia ederek, bu tablonun sorumlusu olmadıklarını ve mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Murat Çepni, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Çepni: 'Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Çepni: "Ne kadar büyük kriz varsa iktidarın o kadar güçlü yalanları devreye giriyor" - Son Dakika
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