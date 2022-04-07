HDP'li Gergerlioğlu, enflasyonun her geçen gün zirve yaptığını söyledi - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Enflasyon oranlarının her geçen gün zirve yaptığı bir Türkiye gerçeğini yaşıyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonominin bir felakete gittiğini, domates, patlıcan, salatalık gibi ürünlerde adet fiyatın 4-5 lira olarak listelendiğini iddia etti.

Ulaştırmada da enflasyonun zirvede olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, bir şehirden bir başka şehre gitmenin artık son derece zorlaştığını öne sürdü.

Fiyat artışlarında ulaştırma ve gıdanın başı çektiğini belirten Gergerlioğlu, "Enflasyon yüzde 61 ama vatandaş olarak biz çok iyi biliyoruz ki bizim bildiğimiz çarşı pazardaki enflasyon yüzde 200'leri bulmuş durumda. Enflasyon oranlarının her geçen gün zirve yaptığı bir Türkiye gerçeğini yaşıyoruz. Artık domatesin, biberin 100 gram, 200 gramlarla satıldığı bir Türkiye gerçeği var maalesef önümüzde." diye konuştu.