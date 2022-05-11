HDP'li Gülüm, "cezaevlerinde ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele olduğunu" iddia etti - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Cezaevlerinde saymaya kalksak günlerce sürecek ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele var." iddiasında bulundu.

Gülüm, Meclis'te HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ile basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de cezaevi koşullarında insanların yaşamlarını yitirdiğini savunan Gülüm, cezaevi yönetimlerinin keyfi kararlarla tutuklu ve hükümlülerin haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Bazı cezaevlerinde gerçekleştiğini iddia ettiği hak ihlallerini sıralayan Gülüm, "Cezaevlerinde saymaya kalksak günlerce sürecek ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele var." görüşünü savundu.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun cezaevlerinde "ölüm orucunda" olan ve hakları ihlal edilenlerin durumunu incelemesi gerektiğini söyledi.