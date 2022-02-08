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HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemli rapor Karma Komisyonda - Son Dakika

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemli rapor Karma Komisyonda

08.02.2022 18:40
HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemli rapor Karma Komisyonda

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı raporu Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sundu.

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı raporu Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sundu.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütüne üye olmak' suçlarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırladığı raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sundu. Raporda Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı. Raporda ayrıca, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı. HDP'li Hazırlık Komisyonu üyesi Mehmet Tiryaki de, muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu.

KARMA KOMİSYON'DA DA SAVUNMA YAPACAKAnayasa-Adalet Karma Komisyonu, bugünden itibaren rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra Güzel'e bir hafta içinde sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderecek. HDP'li Güzel yine kendi savunma yapabileceği gibi başka bir milletvekilini de savunmasını vermek üzere tayin edebilecek. Komisyon, daha sonra HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını oylamaya sunacak. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa, raporu TBMM Genel Kuruluna havale edecek. Genel Kurul oylamasında Güzel hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkarsa, yargı yolu açılacak.


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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Adalet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemli rapor Karma Komisyonda - Son Dakika


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