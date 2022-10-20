HDP'li Işık: "Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor" - Son Dakika
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HDP'li Işık: "Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor"

20.10.2022 14:38
HDP'li Işık: "Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor"

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, okullardaki tadilat işlerinin eğitim öğretim döneminde yapılarak eğitimin aksatıldığını öne sürdü.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, okullardaki tadilat işlerinin eğitim öğretim döneminde yapılarak eğitimin aksatıldığını öne sürdü.

Işık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'da birçok okulda temizlik personeli sorununun yaşandığını belirtti.

Sınıf mevcudu 40 ve üstü olan merkez okullarda temizlik personeli desteğinin sağlanmasını isteyen Işık, Çaldıran ilçesinde de taşımalı eğitimle ilgili sorunlar yaşandığını savundu. Taşımalı eğitim ihalesini alan firmanın ihale şartlarını yerine getirmemesine rağmen ihalenin iptal edilmediğini söyleyen Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Çaldıran ilçemizde, bir aydır okula taşınamadıkları için eğitimden geri kalan çocukların mağduriyetleri kamuoyuna yansımıştır. Öğrenciler okula gidemedikleri için eğitim hakkından mahrum kalmaktadır. Van'da okullarda tadilat devam ettiği için halihazırda eğitim yapılamamakta, bu okullara giden öğrenciler mağdur edilmektedir. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sormak isteriz: Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor? Neden bu tadilat işleri eğitim öğretim döneminde yapılarak eğitim aksatılıyor? Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Bu çocukların mağduriyeti nasıl giderilecek?"

Kaynak: AA
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Halkların Demokratik Partisi, Muazzez Orhan, Milletvekili, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Işık: 'Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor' - Son Dakika

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